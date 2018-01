Chaque jour, Quotidien regarde pour vous toutes les matinales radio, mais pas que… Et aujourd’hui, Simon Laigle et Antoine Hanlet se sont intéressés au traitement des inondations dans les JT. Ils ont décortiqué le ton des journalistes pour évoquer les cours d’eau qui débordent, mais également les questions, plutôt inattendues, qu’ils posent aux témoins. C'est savoureux et c'est drôle !