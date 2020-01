Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 janvier : Marine Le Pen essaie de nous la mettre à l’envers sur la durée du mandat présidentiel, Marlène Schiappa se contredit tellement sur LCI qu’on comprend plus rien et le reportage « soutif » de BFMTV.

