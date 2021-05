Morning Glory - Karim Benzema : plein d'experts dans les matinales (non)

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 19 mai : toutes les rédactions se sont délocalisées dans les cafés ce matin pour suivre la réouverture des terrasses, tout comme les personnalités politiques, Philippe de Villiers passe ses journées sur CNEWS, la question Benzema était de toutes les interviews et on salue l’inventivité des auteurs de La République en Marche.