Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 31 octobre : les blagues de l’opposition sur la fatigue de Macron, les ministres galèrent à s’expliquer sur les armes vendues à l’Arabie saoudite et aussi sur les raisons qui font augmenter le prix du carburant.