Morning Glory : l'effet boomerang des mauvaises fréquentations de Marine Le Pen

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 mai : la classe du chauffeur de salle pas du tout sexiste de Nicolas Dupont-Aignan, les fréquentations louches de Marine Le Pen lui ont explosé au visage ce week-end, on adore la fausse modestie de Jean-Luc Mélenchon et Nathalie Loiseau n’a qu’un sujet dans la bouche : le Rassemblement national.