Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 février : l’étonnante franchise du député LREM Cédric Villani, l’interview hallucinante de Marine Le Pen sur Europe 1, le danger de la double négation sur France 2, Thierry Mariani adore le grand débat et Jean-Marie Le Pen a sorti une nouvelle vidéo.