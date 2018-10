Morning Glory : l’opposition peut ENFIN tacler le nouveau gouvernement

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 16 octobre : l’opposition réagit au nouveau gouvernement – et on les soupçonne d’avoir préparé leurs répliques depuis longtemps – le nouveau ministre de l’Agriculture avait juré il y a huit mois de quitter la vie politique, François Bayrou est définitivement in-interviewable et Jean-Luc Mélenchon rage contre la justice après sa perquisition et se défend d’être "intouchable" dû à sa fonction. Sauf que… non, il est "touchable", tout comme François Fillon pour qui il n’avait pas retrouvé à redire de ses perquisitions.