Morning Glory : la battle fait rage entre Nadine Morano et Valérie Pécresse

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 juin : Valérie Pécresse et Nadine Morano s’écharpent par médias interposés, on déteste la nouvelle manie des citoyens qui croisent Emmanuel Macron, gros moment de gêne sur CNews avec Jacques Séguéla et on doute un peu de la solution de la ministre des Transports pour limiter la pollution.