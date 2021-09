Morning Glory : la bonne humeur de Mélenchon est de retour

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 21 septembre : la preuve qu’Éric Zemmour ne sera pas candidat, la bonne humeur légendaire de Jean-Luc Mélenchon sur LCI, le manque de communication chez LREM et le jeu du jour : Xavier Bertrand ou George Clooney.