Morning Glory : la bonne idée des cas contacts de Jean Castex

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 23 novembre : grosse parano dans les studios après le test positif de Jean Castex, la rampe de lancement de la candidature d’Emmanuel Macron, la blague du jour signée Arnaud Montebourg, le manque de cohérence du Rassemblement national, Anne Hidalgo la Bretonne et le sourire de Marine Le Pen après les derniers sondages.