En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 mai : les ministres n’ont toujours pas retrouvé le chemin des plateaux, le genre du Covid en débat, le sénateur François Patriat est déconfiné et la nouvelle bonne-idée-qui-va-pas-durer d’Anne Hidalgo.