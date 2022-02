Morning Glory : la campagne est déplorable disent-ils, mais qui fait la campagne ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 17 février : la campagne la plus honteuse de l’Histoire de France, les conditions d’Olivier Véran au retour de la bamboche, coincer Valérie Pécresse devient trop facile et Marine Le Pen n’a jamais autant rigolé que depuis que tout le monde la lâche.