Morning Glory : la campagne n’intéresse pas les Français ? On a une petite d’idée de pourquoi

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 25 septembre : le manque d’intérêt des Français dans cette campagne présidentielle est-il dû aux journalistes ? Dans le reste de l’actu politique : le débat sans candidat de la primaire populaire et Nicolas Dupont-Aignan sur France 2.