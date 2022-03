Morning Glory : la colère de Xavier Bertrand n’épargne personne – surtout pas le mobilier

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 16 mars : la « nouvelle » méthode de Gabriel Attal, la colère de Xavier Bertrand n’épargne personne – et surtout pas le mobilier – la mauvaise foi d’Anne Hidalgo et la guéguerre de cour d’école de Valérie Pécresse et Marlène Schiappa.