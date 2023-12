Morning Glory : la Commission pas vraiment Mixte ni Paritaire

Yann Barthes En savoir plus sur

Au programme de ce Morning Glory du mercredi 13 décembre : la Commission Mixte Paritaire loin d’être mixte et paritaire, le Sénateur macroniste qui parle à l’envers, l’invité qui parle très fort sur BFM TV, les ministres des transports français et allemands qui inaugurent la ligne de train Berlin-Paris, et les images des ténors de la majorité ce mardi soir au dîner de l’Elysée.