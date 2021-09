Morning Glory : la cour de récré des petits Front national

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 16 septembre : la colère française contre Joe Biden, l’ambiguïté d’Olivier Véran sur les restrictions sanitaires, le manque de sérieux du Rassemblement national et la cour de récré de Marine et Éric.