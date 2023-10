Morning Glory : « La croisière politique ne s’amuse pas » à Hambourg

Au programme de ce Morning Glory du mardi 10 octobre : « La croisière ne s’amuse pas » avec les ministres français et allemands réunis à Hambourg lors du séminaire intergouvernemental franco-allemand, la grand-mère de Gérald Darmanin véritable star des médias, les similitudes troublantes entre le ministre de l’Intérieur et Nicolas Sarkozy, et pourquoi la police française intervient-elle au volant de Citroën Berlingo ?