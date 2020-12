Morning Glory: la définition de la mauvaise foi vous est offerte par les écolos

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 15 décembre 2020 : le Premier ministre n’a visiblement aucune notion de communication, on se montre toujours aussi modestes face aux difficultés de nos voisins allemands dans la gestion de la crise, la définition de la mauvaise foi nous a été donnée par les écologistes, Louis Alliot pris en flagrant délit d’opposition de principe bête et méchante et les silences en disent parfois plus que les mots.