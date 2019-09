Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 septembre : les Insoumis ont remarqué qu’on avait changé le jingle du Morning Glory et apparemment on a fait des déçus. Il y a un seul et unique point sur lequel TOUS les politiques de TOUS partis confondus tombent d’accord : la justice. Enfin, surtout quand elle s’attaque à eux.