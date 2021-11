Morning Glory : la gênance de la ministre de la Jeunesse

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 11 novembre : un jeune plein d’audace, le repas annuel des anciens combattants à l’Elysée, la ministre de la Jeunesse réinvente le « cool » et les mots étonnants du socialiste Patrick Kanner.