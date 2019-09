Morning Glory : la girouette Xavier Bertrand est de retour

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 septembre : le Sibeth N’Diaye américain participe à Danse avec les stars, on débriefe la première de la nouvelle émission politique de France 2 « Vous avez la parole », qui accueillait jeudi soir le président de la région Nord, Xavier Bertrand. La ministre Jacqueline A-peu-près-Gouraud fait son grand retour dans les médias et on ne comprend toujours rien de ce que raconte François Patriat.