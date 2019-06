Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 juin : Edouard Philippe ne termine JAMAIS ses phrases, le macroniste Gilles Le Gendre a vu rouge en parlant des municipales à Paris et Benjamin Griveaux a sorti la carte imparable en interview : son bébé.