Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 juin : la mauvaise idée récup’ de Mounir Mahjoubi, les questions sans questions de Jean-Pierre Elkabbach, Nicolas Sarkozy bien près de ses sous et Jean-Marie Le Pen tient le coup face à la canicule.