Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 14 octobre : rien que du vide dans les matinales parce que c’est bien connu, impossible d’avoir une information valable quelques heures avant une prise de parole d’Emmanuel Macron, Gérald Darmanin a permis à tous les politiques d’augmenter leur vocabulaire, et la lourdeur d’Eric Zemmour est devenue inégalable.