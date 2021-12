Morning Glory : la majorité et la parité, y’a ce qu’ils disent et ce qu’ils font

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 2 décembre : Marine Le Pen forcée de dire du bien des journalistes à cause de Zemmour, la promesse tenue de Xavier Bertrand, la parité selon En Marche et les dons de voyance de Xavier Bertrand.