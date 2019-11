Morning Glory : la maladroitesse de Brune Poirson, c'est un dictionnaire qui meurt quelque part

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme du 27 novembre : Valérie Pécresse aka Victoria Beckham sort un livre avec un titre qui n’imprime pas, le Rassemblement national était sur alors que la France insoumise était sur LCI – à moins que ce ne soit le contraire, la "maladroitesse" de Brune Poirson était sur France 2 et on se demande ce que s’est dit Alexis Corbière sur BFM ce matin.