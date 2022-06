Morning Glory : la meilleure blague de l’année est signée Roselyne Bachelot

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 14 juin : le lapsus de Jean-Luc Mélenchon, la bonne blague signée Roselyne Bachelot, l’info de l’immigré de CNEWS qui n’aime pas les immigrés et la courte carrière politique d’Éric Zemmour.