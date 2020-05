Morning Glory : la mémé énervée de BFMTV est de retour

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 mai : Christophe Castaner, ce cluster à lui tout seul, les ministres n’ont toujours pas retrouvé le chemin des plateaux – alors que les autres sont tous de retour – Yannick Jadot brasse du vide, le gouvernement a un nouveau mot fétiche et BFMTV a ressorti sa fantastique mémé acariâtre, celle qui écrit des bandeaux super énervés.