Morning Glory : la méthode Attal de nouveau mise à jour

Au programme de ce Morning Glory du jeudi 21 mars : la méthode Attal qui ne cesse de se rallonger, l’extrême droite et l’extrême gauche qui utilise les mêmes éléments de langage, les ministres qui n’ont toujours « pas l’time », l’argument massue sortie sur Emmanuel Macron qui fait de la boxe et la polémique qui dure depuis le 29 février.

