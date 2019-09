Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 septembre : on sent qu’ils commencent un peu à flipper du retour des gilets jaunes du côté du gouvernement, mais heureusement ils ont une nouvelle arme imparable, les réunions. Les débats, les grenelles, les concertations, appelez-les comme vous voulez.