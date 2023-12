Morning Glory : la pancarte de TF1 tape dans l’œil de Vladimir Poutine

Yann Barthes En savoir plus sur

Au programme de ce Morning Glory du jeudi 14 décembre : la première sortie d’Emmanuel Macron au Sommet de l’Europe après la « gifle » du gouvernement autour de la loi immigration, le festival de perches et micros pour les grands dirigeants européens, qui est le journaliste et qui est l'invité politique sur Cnews ?, la routine à l’Assemblée nationale, et la pancarte de TF1 qui a tapé dans l’œil de Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse.