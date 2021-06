Morning Glory : la panne Orange, l’autre théorie du complot de Jean-Luc Mélenchon

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 juin 2021 : les Insoumis sont rares à partir au front après le gros dérapage de leur patron sur France Inter ce week-end, seuls Clémentine Autain et David Guiraud ont fait le déplacement dans les matinales ce matin. Adrien Quatennens, Alexis Corbière ou encore Eric Coquerel sont aux abonnés absents. Depuis 24h, tout le monde s’étonne des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon sur France Inter, mais personne ne parle de ses propos tout aussi étranges diffusés à peine 48h plus tôt directement sur sa chaîne Youtube. Le chef des Insoumis y commente la panne géante chez Orange, un souci qu’il trouve « suspect » et suggère que « ils » - ceux qui gèrent les présidents, les attentats, etc – ont fait exprès de faire tomber en panne les numéros d’urgence de façon à donner des arguments en faveur de la privatisation d’Orange. Enfin, la candidature d’Éric Zemmour en 2022 se précise, c’est en tout cas ce qu’affirmait BFM ce week-end. Une annonce qui met le Rassemblement national dans l’embarras : parce qu’ils adorent Zemmour, mais qu’il ne faudrait pas qu’il vienne leur piquer des voix.