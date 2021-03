Morning Glory : la petite phrase de Jean Castex sur la vaccination

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 mars : la condition pour accélérer la vaccination en France, la ministre Roselyne Bachelot n’a toujours aucune info sur la réouverture des lieux de culture, le lapsus de ce début d’année, le retour de Muriel Pénicaud et un retour dans le passé jusqu’au 11 mars 2020.