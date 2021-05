Morning Glory : la petite voix très énervée de Renaud Muselier

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 17 mai : l’absence de réponse de Nadine Morano en dit plus qu’un long discours, certains invités politiques préfèrent poser leurs propres questions, la petite voix très énervée de Renaud Muselier, la confusion de Valérie Pécresse sur les bracelets électroniques et le talent de Jean Castex pour mettre fin à une conversation.