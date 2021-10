Morning Glory : la preuve que Marine Le Pen n’y croit plus

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 28 septembre : baisse de moral et de convictions chez Marine Le Pen, la définition des LREM sur la radicalisation du débat politique, le melon de Ségolène Royal, la difficulté des LR à dire du mal d’Éric Zemmour et la pépite du jour.