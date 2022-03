Morning Glory : la proposition d’Emmanuel Macron sur le RSA fait bafouiller sa majorité

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 23 mars : la mesure d’Emmanuel Macron qui fait bafouiller la majorité, la dédiabolisation pleine balle de Marine Le Pen et le « tu préfères » spécial Valérie Pécresse.