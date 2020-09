Morning Glory : la question surréaliste de Darius Rochebin à Didier Raoult

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 septembre : on apprend que Didier Raoult ne supporte pas l’arrogance, on voit la bouteille à moitié pleine grâce à Jean-Baptiste Djebbari, Victoria Pécresse Beckham était sur France info, Nathalie Loiseau fait son grand come-back et les politiques se battent pour être celui-qui-dira-le-plus-de-gros-mots-à-l’antenne