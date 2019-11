Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 novembre : la ministre qui mélange les mots était sur Europe 1 ce week-end, le nouvel élément de langage du gouvernement est surprenant, Valérie Pécresse continue la promo de son dernier bouquin et on a enfin compris pourquoi Cédric Villani parlait si bas.

