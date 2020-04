Morning Glory : la réouverture des écoles ? Ne comptez pas avoir d'infos avant "deux semaines"

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 avril : on cherche à avoir des réponses de Jean-Michel Blanquer sur la réouverture des écoles, Nicolas Dupont-Aignan profite du confinement pour prendre des cours de comédie, les politiques sont fiers de montrer leurs grosses bibliothèques via Skype et les plus grosses saloperie sont dites à l’antenne de CNEWS.