Morning Glory : la subtilité selon Manuel Valls

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 2 juin : Manuel Valls et sa subtilité étaient sur le plateau de LCI, on ne la fait pas à Marc Fauvelle de France Info, même quand on s’appelle Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon allonge sa liste des médias auxquels il n’accordera plus jamais d’interview et le Parti socialiste traverse vraiment, vraiment une mauvaise passe.