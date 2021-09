Morning Glory : la surdité sélective de Xavier Bertrand

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 20 septembre : le livre truffé de fautes d’Éric Zemmour, la France cocufiée par les Américains, la bouillie de l’extrême droite, la dernière partouze de Jean Castex, la surdité sélective de Xavier Bertrand et un village d’irréductibles Gaulois.