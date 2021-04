Morning Glory : la technique Schiappa pour éviter de répondre à une question gênante

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 28 avril : de mémoire, on n’avait jamais vu un écran de fumée aussi épais que celui servi par Marlène Schiappa ce matin, les chaînes d’info ne reculent plus devant rien et le plantage en direct d’un député LREM sur BMFTV.