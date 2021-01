Morning Glory: la Terre ne tourne pas autour du Soleil, elle tourne autour de Ségolène Royal

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 14 janvier : les ministres se refilent patate chaude sur patate chaude, la terre tourne toujours autour de Ségolène Royal, le député Insoumis François Ruffin ne vient jamais les mains vides sur un plateau de télé, la droite se porte à merveille (non) à un an de l’élection présidentielle et l’entourloupe de la semaine signée Jean-Michel Aphatie.