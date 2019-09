Morning Glory : la Terre tournerait-elle autour de Ségolène Royal ?

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 septembre : la bonne ambiance du jour était sur France Inter, Ségolène Royal ramène tout, absolument TOUT à sa propre personne, la technique gros sabot pour flatter son interlocuteur a encore de beaux jours devant elle, Edouard Philippe est un homme bienveillant et il fait tout pour le montrer et on adore l’actrice Adèle Haenel chez Ali Baddou.