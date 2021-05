Morning Glory : la très étrange interview de Marine Le Pen chez Bourdin

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 25 mai : l’anniversaire de François Bayrou, Marine Le Pen est soit crevée, soit saoulée, soit elle le fait exprès, la ministre de l’Égalité femmes-hommes a ce qu’on appelle « le cul entre deux chaises » et l’enquête la plus rapide du jour concerne Nicolas Dupont-Aignan.