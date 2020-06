Morning Glory : la visite du président tunisien à l’Elysée, un clip de prévention anti-covid à elle seule

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 juin : Didier Raoult est un médecin qui ne doute pas et ça donne des interviews assez… musclées, les chiffres du chômage ne sont a priori pas bons si on se fie au sourire de la ministre du Travail et le nouveau clip de prévention contre le coronavirus sponsorisé par Emmanuel Macron.