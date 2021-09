Morning Glory : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 15 septembre : le lapsus freudien d’Éric Zemmour, les chaînes d’infos perdent la boule, la créativité débordante de Xavier Bertrand et un rappel utile : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.