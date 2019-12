Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 12 décembre : on demande un peu de pitié pour les chaînes d’info face à la grève, les ministres étaient partout dans les médias après les annonces d’Édouard Philippe – et ils avaient fait le plein d’éléments de langage – et on salue l’effort de Jean-Luc Mélenchon de sourire, mais il grogne aussi.

