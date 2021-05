Morning Glory : l’art de "ne pas dire la vérité" sans mentir

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 12 mai : Roselyne Bachelot se lâche, le vocabulaire de la cuisine se confond avec le vocabulaire de la campagne des régionales en PACA, le LR Guillaume Peltier et son « story telling » pour arranger la réalité à sa sauce et Jacqueline Gouraud, aka la ministre de la Clarté, est de retour et elle nous a beaucoup manqué.