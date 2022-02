Morning Glory : Laurence Ferrari n’est pas journaliste, elle est psy de Marine Le Pen

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 1er février : Jean Castex nous fait flipper, Laurence Ferrari s’est reconvertie en psychologue, Ségolène Royal se plaint et Bruno Le Maire fanfaronne.